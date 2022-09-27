أمن بنغازي: القبض على شخص اعتدى على قاضية بالضرب

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أن في خلال ساعة قام قسم التحريات العامة بالمُديرية من ضبط شخص اعتدى على قاضية ولاذ بالفرار.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المتهم قام بالاعتداء على قاضية بالضرب أثناء جلسة المحكمة وتمكن من الفرار حينها.

وأشارت إلى أن المُحامي العام كلف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي بالقبض على المتهم.

وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات بإمرة رئيس القسم بدأوا في التحريات وعقب جمع المعلومات تم ضبط الشخص المطلوب وإيداعه بالحجز القانوني لقسم التحريات العامة.