الجامعة العربية: نتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة بمدينة الزاوية

أعلنت جامعة الدولة العربية، أنها تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها مدينة الزاوية الليبية منذ مساء يوم الأحد الماضي، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت الجامعة العربية في بيانها، أنه “في الوقت الذي تُعزي فيه الجامعة، ذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تجدد الدعوة لجميع الفاعلين بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات”.

وختم البيان موضحًا على لسان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه يجب “إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الليبية، من خلال العمل على تحصين إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، ضد خطر الانهيار الداهم، وأهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلحاً”.