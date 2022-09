الحامي: لا جديد في جلسة مجلس الدولة إلا التصويت على بعض مواد القاعدة الدستورية

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي إن جلسة المجلس انتهت بحضور 50 عضوًا تقريبًا.

الحامي أكدت في تصريح لمنصة “فواصل” أنه لا جديد في جلسة اليوم، إلا التصويت على بعض مواد القاعدة الدستورية.

ونوّهت إلى أنه ستعقد جلسة رسمية الإثنين القادم لاستكمال القاعدة الدستورية، وطرح مواضيع أخرى، أهمها المناصب السيادية ومقترح إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي.

