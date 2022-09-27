باشاغا يشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة لملف الأعلاف 

أخبارليبيا24

شدد رئيسُ الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع حلول لملف الأعلاف بشكل عاجل.

وتطرق باشاغا خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والمعادن امحمد السعيدي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، ووزير الثروة البحرية علي بن يونس، ووزير الاستثمار علي القايدي على دور المصرف الزراعي في مساعدة المزارعين.

وتم إعداد مقترح للبدء بزراعة محصول القمح لتحقيق إنتاج للدقيق بما يكفي حاجة السوق المحلي، فضلاً عن دعم الشرطة الزراعية وتوفير احتياجاتها.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف الجهات التابعة لوزارة الثروة البحرية وإعادة هيكلتها ووضع خطة عمل لها.

وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها أمّن الاجتماع على ضرورة تفعيل البورصة المالية بغية إنعاش السوق المحلي

واستعرض باشاغا مع وزراء تلك الوزارات خطط عملها، ومناقشة ملفات خدمية من بينها إحالةُ بعض المصانع المهمة التي لديها شهادات عقارية إلى وزارة الصناعة.