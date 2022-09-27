بعد ليلة دامية في الزاوية.. «السيفاو» يُزوج شقيقه

بعد ليلة دامية في مدينة الزاوية، قام محمد السيفاو، المكُلف بمكتب مكافحة المخدرات، وآمر مجموعة السيفاو التابعة للداخلية، بتزويج شقيقه أمس الإثنين.

وكانت اشتباكات السيفاو مع عثمان اللهب، قد اندلعت مساء أول أمس الأحد، وأسفرت عن سقوط 5 قتلى، بينهم طفلة تُدعى “صابرين الشتيوي”، إثر إصابتها برصاصة طائشة، ومواطن مصري الجنسية بعد محاولة إسعافه.

وأسفرت الاشتباكات أيضًا عن إصابة أكثر من 20 مدنيًا، وتحويلهم إلى مستشفى الزاوية، وإصابة عائلة بأكملها داخل سيارتهم، وامرأة في العقد السادس من عمرها.

ومن بين المصابين أيضًا، الشاب معز بنيني، الذي تُعد إصابته خطيرة، والشاب أحمد الخطري من صرمان.

وتسبب الاشتباكات في تضرر عدد كبير من المحلات التجارية، أسفل كوبري سوق الخضراء، بالإضافة لاحتراق عدد من سيارات المواطنين، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء خبر تزويج السيفاو لأخيه؛ بعد كل هذه الخسائر البشرية والمادية، وكأن شيئا لم يكن، ليثير حالة ضخمة من الغضب بين جموع الليبيين.