شوبار: ما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة في ليبيا يعد فسادًا ممنهجًا وليس حوادث فردية

ليبيا – قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار إن الفساد في ليبيا أصبح ظاهرة في كافة المؤسسات، ليس فقط خلال العشر سنوات الأخيرة، وإنما طيلة العقود الماضية، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة، يعد فسادًا ممنهجًا، وليس حوادث فردية.

شوبار وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” أشار إلى أن الفساد يشوب كافة المؤسسات الليبية، مجلس النواب، والمجلس والمجلس الرئاسي، والحكومة الموازية، مشيرًا إلى ان الجميع نهب الأموال الليبية وقام بتحويلها للخارج.

ورأى أن الوقت قد حان لتغيير القيادة الحالية، وتعيين قيادة جديدة قادرة على تحقيق الاستقرار وفرض الأمن في البلاد.

