منسقة الأمم المتحدة “جورجيت غانيو” تلتقي ممثّلي المجتمع المدني في أجدابيا

الوطن / ليبيا

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، والأمين العام المساعد، جورجيت غانيو، إنها تلمّست آثار برامج الأمم المتحدة في مدينة أجدابيا.

جاء ذلك بعد أن أجرت “غانيو” الثلاثاء، زيارة إلى مدينة أجدابيا، التقت خلالها بعميد البلدية وعدد من ممثلي المجتمعات المحلية، وناقشت معهم عمل الأمم المتحدة في دعم الأولويات المشتركة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، وفق ما أعلنته صفحة البعثة الأممية للدعم في ليبيا على “فيسبوك”.

وأضافت “غانيو” أنها اتفقت مع عميد بلدية أجدابيا وممثلي المجتمع المحلي على الأهمية الجغرافية لأجدابيا في تنمية ليبيا واستقرارها، مردفةً: “منذ فبراير 2022، تمكن مركز بيتي ⁦الذي أطلقته منظمة يونيسيف ليبيا،‬⁩ من تقديم الدعم لـ2673 شخص في مجال التعليم وحماية الطفل، وساهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا،‬⁩ بدعم عيادة القرفة ورفع قدرتها التشغيلية بنسبة 50٪”.

وأوضحت “غانيو” أن البرنامج الإنمائي ⁦ للأمم المتحدة ،‬⁩افتتح أول حديقة عامة في أجدابيا، بدعم منظمة الهجرة العالمية، والاتحاد الأوروبي، مُعرِبةً عن سعادتها بالتقاء الشباب من كافة الاتجاهات، والذين يبحثون عن وظائف جديدة سيسهمون من خلالها في رفع كفاءة الاقتصاد الليبي، وفق تعبيرها.