وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع منحة الزوجة والأولاد 

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تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مشروع منحة الزوجة والأبناء مع مشرف المشروع ومدير مكتب التفتيش والمتابعة.

وتناول موضوع استمرار الوزارة في صرف منحة الزوجة والأولاد وتسليم بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

وأبدت الكيلاني جملة من الملاحظات منها ضرورة استمرار تسليم بطاقات إيفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الثامنة وتوجيه الفروع لوضع آليات تسهل عملية التسليم حتى بعد ساعات الدوام الرسمي.

وشددت الوزيرة على ضرورة تنظيم عملية التسليم منعا للإرباك والازدحام، مطمئنة الجميع بأن عملية إصدار البطاقات والتسليم مستمرة حتى انتهاء كل البطاقات.