منسقة الأمم المتحدة في ليبيا: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع أجدابيا

زارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيو، مدينة اجدابيا، بصحبة فريق من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، حيث التقت عميد البلدية وعددا من ممثلي المجتمعات المحلية.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها، أن غانيو ناقشت عمل الأمم المتحدة في دعم الأولويات المشتركة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه واتفقت على الأهمية الجغرافية للبلدية في تنمية ليبيا واستقرارها.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، “لمستٌ آثر برامج الأمم المتحدة في أجدابيا، فمنذ فبراير 2022 تمكن مركز بيتي الذي أطلقته منظمة يونيسيف ليبيا،‬ من تقديم الدعم لـ2673 شخصا في مجال التعليم وحماية الطفل وساهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا،‬ بدعم عيادة القرفة ورفع قدرتها التشغيلية بنسبة 50٪، و”لا تزال هناك مخاوف حول توفر لقاحات ومستلزمات الأطفال.

وأضافت “سُعدت برؤية الشباب من خلفيات متنوعة يكملون التدريب للحصول على وظائف جديدة يسهمون من خلالها في رفع كفاءة الاقتصاد الليبي، نتطلع إلى تعزيز التـعاون مع أجدابيا”.

افتتح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا،‬أول حديقة عامة في اجدابيا، وبدعم منظمة الهجرة العالمية، والإتحاد الأوروبي.