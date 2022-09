جهاز النهر الصناعي ينفي ما يتداول أن ليبيا تهدر يوميًا 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب

ليبيا – نفى مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي ما يتداول أن ليبيا تهدر يوميًا 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، داعيًا كافة وسائل الإعلام للتحري والدقة في نشر الأخبار.

الساعدي قال في تصريح لشبكة “لام”: إنه نتيجة الاعتداء على خطوط النهر الصناعي والتوصيلات غير الشرعية لأحد المواطنين في مدينة بني وليد تم إهدار 600 ألف متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أنه خلال يومين لم يتم السيطرة على إيقاف هدر المياه ولم يتمكن الجهاز من ذلك إلا بعد إيقاف المضخات على المسار الشرقي والأوسط كمناطق بني وليد وترهونة وسيدي السايح حتى أبوزيان.

ولفت إلى أن الاستخدام السنوي للمياه في ليبيا يصل إلى أكثر من 4 مليون متر مكعب من المياه تقديريًا.

