نصية: تقرير ديوان المحاسبة كشف عن حجم رهيب من المخالفات لايمكن السكوت عليه 

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 كشف عن حجم رهيب من المخالفات المالية والجرائم المالية والاقتصادية.

وأضاف نصية في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أنه لا يمكن السكوت على حجم المخالفات ولايمكن التسامح معه.

وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في منظومة الرقابة المالية بكاملها ابتداء من المحاسب والمراجع الداخلي و المراقب المالي إلى الأجهزة الرقابية و المراجع الخارجي.

وذكر نصية أن التقرير والتقارير السابقة أقبت أن هذه المنظومة تحتاج إلى تغيير و تطوير بالكامل.

وأفاد النائب أنه لابد من إعادة هيكلة الحكومة بالكامل فلا يمكن أن يستمر الحال بأكثر من 600 وحدة إدارية مستقلة تتمتع بميزانيات مستقلة.

وطالب نصية بضرورة إعادة النظر في تقديرات الميزانية العامة للدولة وكذلك في بعض البنود.

وقال النائب :”لا مناص من تفعيل المنظومة القضائية خاصة من جانب سرعة البث في القضايا المالية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية”.

وذكر أن الأجهزة الرقابية أجهزة سيادية يجب أن تبتعد عن التعاطي السياسي وأن تدار بقدرات وكفاءات بعيدا عن المحاصصة و الأيدلوجيات.