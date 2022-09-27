أمن بنغازي: القبض على شخص اعتدى على قاضية بالضرب أثناء جلسة المحكمة

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أنه في خلال ساعة قام قسم التحريات العامة بالمُديرية من ضبط شخص اعتدى على قاضية ولاذ بالفرار..

وأوضحت المديرية في منشور لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك ، أن المتهم قام بالاعتداء على قاضية بالضرب أثناء جلسة المحكمة وتمكن من الفرار حينها.

كما أشارت إلى أن المُحامي العام كلف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي بالقبض على المتهم..

وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات بإمرة رئيس القسم بدأوا في التحريات وعقب جمع المعلومات تم ضبط الشخص المطلوب وإيداعه بالحجز القانوني لقسم التحريات العامة..