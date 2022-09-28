عون يبحث مع السفير التونسي عودة الشركات التونسية للعمل في قطاع النفط 

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بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع سفير تونس لدى ليبيا مصطفى عجيلي مجالات التعاون مع الشركات التونسية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز.

وأكد عون على عقد هذه الاجتماعات على الأرضي الليبية وكذلك أكد على قدرة الدولة بما لديها من خبرة في مجال الاستكشاف والإنتاج لتقديم المساعدة الفنية والقانونية لتونس.

وأشار وزير النفط إلى أهمية دولة تونس لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان عدد من قواعد الإمداد لهذه العمليات.

واقترح السفير التونسي خلال اللقاء إمكانية عقد ورشة عمل بين الجهات المعنية بالصناعة النفطية في البلدين.