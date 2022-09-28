المقريف يتفقَّد مخزون الكتاب المدرسي استعداداً للعام الدراسي الجديد

أعلن مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور ” كامل الويبة ” ، أن أولى شحنات الكتاب المدرسي ستصل خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا متابعته مع الشركات المنفذة آلية الشحن عبر الموانئ اللييية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” موسى المقريف “، مساء اليوم الثلاثاء، لمخزن الكتاب المدرسي الرئيسي التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، رفقةَ وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة، ورئيس لجنة متابعة توزيع الكتاب المدرسي، ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة فتحي المهشهش يوسف. بحسب منشور للوزارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك..

وخلال جولته التي شملت المخزن الرئيسي للكتاب بتاجوراء، استمع الوزير لإحاطة نائب مدير المخزن الرئيسي علي الوحيشي، بشأن توزيع مخزون الكتاب المدرسي على المخازن الفرعية بالبلديات.

كما استمع الوزير لتوضيحات مدير إدارة الكتاب بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية صلاح بن سوسو، بشأن آلية التوزيع، مؤكدًا أن الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الأول جرى توزيعه على كافة المراقبات بنسب مختلفة، وفق قوله.

وفي نهاية جولته، وجه الوزير بضرورة توزيع مخزون الكتاب المدرسي على كافة مراقبات التربية والتعليم حسب احتياجاتها وبشكل عادل، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق في السادس عشر مِن الشهر المقبل.