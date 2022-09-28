بلدية سوق الجمعة ترحب بدعوة الكوني للعودة لنظام المحافظات

الوطن|رصد

استعرض النائب موسى الكوني خلال جلسة حوارية مع رؤساء وأعضاء بلدية سوق الجمعة رؤيته عن جدوى اللامركزية في الحكم لتجاوز مختلف العقبات التي تقلق اداء البلديات في مناطق الاطراف، والتي من شانها ان تساعد كل بلدية فى أداء دورها بفاعلية.

وأوضح الكوني أن نظام المحافظات وفق رؤيته سوف يساهم في الحد من الفساد المالي و الإداري، وسهولة مراقبة اوجه صرف المال العام، في صوره الجزئية القابلة للمراقبة المباشرة.

ورحب عميد البلدية السيد حسام بلحاج، وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة برؤية السيد النائب، عن اللامركزية في الحكم، والعودة الي نظام المحافظات لتخفيف العبء على العاصمة، وقدموا مقترح لاقامة ورشة عمل برعاية المجلس الرئاسي.