اتحاد نقابات ليبيا: نائبة جمعية الغذاء تفتري على نقابة أخصائي التغدية العلاجية

استنكر اتحاد نقابات عمال ليبيا التصريحات التي أدلت بها نائبة الجمعية الليبية للغذاء والتغدية ضد النقابة العامة لأخصائي التغدية العلاجية

وقال الاتحاد، في بيان له، “يستنكر اتحاد نقابات عمال ليبيا و بشدة كل الكلام المغلوط الوارد من نائبة الجمعية الليبية للغداء والتغدية أمام عدد لا يتجاوز 20 شخص والذي تفتري فيه على النقابة العامة لاخصائي التغدية العلاجية.

وأضاف “أن المعنية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد للنقابة العامة لأخصائي التغدية العلاجية وقد تم تم فصلها منذ تاريخ 20\5\2021 وذلك وفق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي، وأنه عرض عليها من قبل رئيس وأعضاء النقابة وجوبية المفاضلة بين البقاء كعضوة في مجلس إدارة النقابة أو اختيار البقاء كنائبة رئيس للجمعية الليبية للغذاء والتغذية.

وتابع أن المذكروة اختارت الجمعية الليبية للغذاء والتغذية وبالتالي لايمكن بقاؤها كعضوة لدى النقابة، وبناء عليه تم فصلها من اتحاد نقابات ليبيا ومنذ تلك الفترة أصبحت المعنية معادية في صفحات التواصل الاجتماعي وفي كافة المناسبات وتشير دائما إلى أن النقابة غير معترف بها على مستوى ليبيا.

واختتم البيان، “اليوم وللأسف وبعدما لاحظت النجاحات القوية للنقابة ورئيسها ترغب وبكل الطرق الغير مشروعة لركوب قارب النقابة من جديد وهذا مخالفا حتى لأبسط قيم العمل النقابي. هذا للعلم”.