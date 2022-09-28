وزير مواصلات المنتهية يصدر تعليماته لاستئناف الرحلات إلى مطار غات

الوطن / متابعات

وجّه وزير المواصلات في الحكومة منتهية الولاية، محمد الشهوبي، تعليماته لاستئناف رحلتين في الأسبوع إلى مطار غات الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع الشهوبي صباح الثلاثاء، بعميد بلدية غات إبراهيم الخليل، في ديوان وزارة المواصلات.

وناقش الطرفان الصعوبات التي تواجه بلدية غات، في مجال قطاع المواصلات، كما تناولا عددا من القضايا، منها العمل على طريق (غات – أوباري)، والعمل على استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مطار معيتيقة ومطار غات الدولي، وكيفية تشغيل إنارة مهبط طيران المطار.