العابد يبحث مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا أوجه التعاون في مجال الايدي العاملة

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي العابد ” اليوم مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، خاصة في مجال الايدي العاملة. بحسب منشور للوزارة عبر صفحتها بفيسبوك.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن سوق العمل الليبي يضم أعداد من العمالة البنغلاديشية في مجالات عديدة، مشيرا الى حرص الوزارة لتسوية أوضاع كل العمالة الأجنبية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك العمالة البنغلادشية..

كما شدد ” العابد” على أهمية التوعية للعمالة حتى لا تكون ضحية الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ، مؤكدا على دور منصة الوافد في هذا الشأن وأنه يجب على الجميع الدخول عبر الطرق الشرعية والمنصة التي بدأت العمل بشكل رسمي..

من جانبه أشاد السفير البنغلاديشي بالدور الذي تبذله الوزارة بخصوص العمالة، وأثنى على منصة وافد الرقمية..

كما أكد السفير رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العمالة، مشيرا الى أن وزير العمل البنغلادشي سيقوم بزيارة في الآونة القريبة لليبيا.