ليبيا – قال الناطق باسم النهر الصناعي صلاح الساعدي إن أحد المواطنين اعتدى على المسار الأوسط بالقرب من بني وليد محطة رقم 528، ما أدى إلى خسارة أكثر من 600 ألف لتر.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أكد أن الاعتداء سيسفر عن قطع المياه عن عدة أحياء في المنطقة الغربية لمدة قد تصل إلى 10 أيام فترة أعمال الصيانة.

