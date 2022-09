ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي لميس بن سعد إن الفساد ثقافة سائدة لن ينتهي بنشر التقارير وفضح مرتكبيه.

بن سعد رأت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن معالجة آفة الفساد تحتاج إلى تغيير الثقافة والمفاهيم تحتاج غرس حب الوطن والانتماء، والمبادئ والقيم، وذلك سيستغرق أجيالًا وأجيالًا.

