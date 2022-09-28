تعاون مشترك بين شركة الخليج للنفط و شركة مرزق للخدمات النفطية

الوطن|رصد

ناقشت شركة الخليج العربي للنفط سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير مع شركة مرزق للخدمات النفطية بمقرها بلندن بالمملكة المتحدة.

كما بحث الاجتماع التعاون في مجال الامداد والتوريد وتوفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل لشركة الخليج العربي للنفط.

وحضر الاجتماع عضو لجنة الادارة للموارد البشرية والامداد والخدمات والنقل فرج احطيبة ومدير ادارة التدريب و التطوير بشير رشوان قدم خلالها شركة مرزق للخدمات النفطية عرض مرئي للتعريف بالشركة و نشاطها و دورها الحيوي للقطاع.