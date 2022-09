الفضيل: ليبيا باتت في لائحة أكثر الدول فسادًا في العالم منذ 12 عامًا

ليبيا – اعتبر الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصراتة عبد الحميد الفضيل أن مسألة الفساد المالي والإداري في ليبيا أصبحت “ثقافة” عامة في البلاد، بعدما تكررت التقارير التي تكشف عن حجم الفساد في البلاد طوال السنوات الماضية، قائلًا: إن المتغير الوحيد في تلك التقارير هو الأرقام.

الفضيل وفي حديث إلى تلفزيون “العربي”، أن ليبيا باتت في لائحة أكثر الدول فسادًا في العالم منذ 12 عامًا.

وأرجع الأسباب إلى وجود نظام المحاصصة الذي يتم من خلاله اختيار الوزراء والمناصب السيادية، كذلك الأمر بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات من دون الاعتماد على الكفاءة الإدارية.

كما أشار إلى تورط العديد من الشخصيات التي تتبوأ مناصب عليا في الدولة في ملفات الفساد، لكنها لم تحاسب حتى الآن بل يتم ترقيتها وفق تصريحاته.

الفضيل دعا إلى تحويل ملفات المتهمين كافة إلى القضاء، قائلًا: “إن الدبيبة أعطى مهلة للهيئات والوزرات المتهمة بالمخالفات لمدة أسبوع للرد”.

