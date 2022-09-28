سياحة على وقع الرصاص… آخر الوعود الوهمية لـ”الدبيبة”

الوطن / متابعات

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية “عبدالحميد الدبيبة” إن حكومته ستعمل على أن تكون السياحة رافدًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني في ليبيا.

وجاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال احتفالية اليوم العالمي للسياحة مساء الثلاثاء في العاصمة طرابلس، والتي نظمتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية في الحكومة منتهية الولاية، وبحضور عدد من الوكلاء والشخصيات الوطنية المهتمة بالسياحة.

وسخر مراقبون من تصريحات الدبيبة في ظل ما تشهده ليبيا من أزمة أمنية، جعلتها في المرتبة 151 عالميًا في “مؤشر السلام العالمي”، وفق التصنيف الذي أصدره معهد السلام والاقتصاد العالمي، في حزيران 2022.

وتشهد طرابلس والمدن الليبية عموما انتشارا للميليشيات المسلحة، التي تحدث فيما بينها من حين لآخر اشتباكات مسلحة، تكون أسبابها في الغالب راجعة لمناطق النفوذ أو الاصطفاف السياسي أو مشاكل فردية في بعض الأحيان، آخرها ما شهدته مدينة الزاوية.

واندلعت الاشتباكات العنيفة في مدينة الزاوية الأحد، بين مليشيا “السلعة” ومليشيا “سيفاو”، على الطريق الساحلي في مدينة الزاوية، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات، مسفرةً عن خسائر في الأرواح والممتلكات.