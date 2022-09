مجلس مفوضية الانتخابات ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقيمان أداء مشروع الدعم (بيبول)

ليبيا – استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإثنين مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ليبيا، مارك أندريه

وذلك بديوان مجلس المفوضية.

الحاضرون تبادلوا بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات وجهات النظر حول تقييم أداء مشروع الدعم (بيبول) الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة، ومناقشة تطوير برامج المشروع بما يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال تنفيذ الانتخابات.

