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الويبة: من المنتظر وصول الشحنة الأولى للكتاب المدرسي الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

أجرى وزير التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية، موسى المقريف، مساء اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمخزن الكتاب المدرسي الرئيسي التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وأكد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، كامل الويبة، أنه من المنتظر وصول الشحنة الأولى للكتاب المدرسي خلال الأسبوع المقبل.

واستمع المقريف لإحاطة قدمها نائب مدير المخزن الرئيسي، علي الوحيشي، تتعلّق بآلية توزيع مخزون الكتاب المدرسي على المخازن الفرعية في البلديات.

وشدّد المقريف على أهمية توزيع المخزون بصورة عادلة على كافة مراقبات التربية والتعليم كل حسب احتياجاته.

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الوطن الليبية

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