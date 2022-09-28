لتنفيذ مشروع التوأمة.. وفد من بلدية زليتن في زيارة لدولة تركيا

قام وفد من بلدية زليتن بزيارة بلدية شاهين بي وترأس الوفد ” عميد البلدية” رفقة متابع ملف الصحة بالبلدية والنائب المساعد لمركز زليتن الطبي ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة الأسمرية ورئيس لجنة الإدارة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن و ممثل لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق..

وبحسب منشور للبلدية على صفحتها بموقع فيسبوك قالت فيه، زار الوفد بلدية شاهين و عدد من المؤسسات بها مثل جامعة غازي عنتاب والمستشفى التعليمي إضافة إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة وعدد من مرافق البلدية.

و أكد مسؤولو بلدية شاهين بي خلال الزيارة على دعمهم لوفد بلدية زليتن وجهوده.

كما وجه وفد بلدية زليتن دعوة لعميد بلدية شاهين لزيارة مماثلة لبلدية زليتن لتوقيع بعض المشاريع والاتفاقيات التى سيتم الموافقة عليها بين الجانبين.