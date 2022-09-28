الدبيبة: جعل السياحة رافدا للاقتصاد هدف أساسي لحكومة الوحدة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن العمل من أجل جعل السياحة في جميع جوانبها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني هو هدف أساسي لحكومته.

جاء ذلك خلال مشاركته مساء أمس الثلاثاء، في احتفالية اليوم العالمي التي نظمتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– منها السياحة.. باشاغا يبحث «المشاكل» الناجمة عن منحة الزواج وخطط عمل 4 وزارات

وحضر الفعالية عدد من وكلاء ومديري الإدارات في وزارة السياحة وشخصيات مهتمة بهذا القطاع.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي عملت في مجال السياحة خلال السنوات الماضية، وفق ما جاء على صفحة «حكومتنا» بخصوص الفعالية.