ليبيا – التقى رئيس الأركان العامة للجيش التابع للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد الإثنين، وفد من أعيان وحكماء مدينة الزاوية.

الحداد أوصى بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان بالإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء المدينة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع أطراف النزاع، وتسوية الوضع الاجتماعي، وحصر الأضرار وتفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن.

كما تم تسليم المطلوب، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية، إلى جهاز الردع، والوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بالمدينة.

Shares

The post الحداد يوصي بالإستمرار في العمل لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء مدينة الزاوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية