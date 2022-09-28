مع استمرار الوعود الوهمية.. توقعات بمختنقات في المناطق جراء انعدام البنية التحتية 

الوطن|رصد

كشف مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم عن ضعف البنية التحتية وانعدامها في بعض المناطق متوقعا تسبب الامطار في حدوث مختنقات وتجمعات مائية في تلك المناطق.

وقال كريم في تصريحات صحفية إن الشركة تنتظر وعود حكومة الدبيبة بدعم الشركة كما جاء في اجتماع رئيس الحكومة المنتهية مع رئيس مجلس إدارة الشركة لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركة.

وأكد كريم أن الحملة التي اطلقتها الشركة لتهيئة وتنظيف غرف مياه الصرف الصحي، وغرف مياه الأمطار، أصبحت جاهزة لاستيعاب اي كميات من مياه الأمطار، مبينا أن العمل في هذه الحملة استمر 39 يوما