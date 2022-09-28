بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء مغيمة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر وتبقى الأجواء بدون تغير على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: مغيمة هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من (القره بوللي إلى مصراتة – ترهونة- بني وليد- مسلاته- غريان و يفرن) يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 32)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الجمعة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ على اغلب المناطق ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على غدامس والمناطق المجاورة لها مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم يصحبها خلايا رعدية .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-42)مْ, ولاتتجاوز (32)مْ على غدامس والحمادة.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:56)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:59).