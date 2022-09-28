أيوب أبوراس يتوعد كل أعدائه برجوعه القريب إلى طرابلس

توعد أيوب ابوراس آمر ميليشيا ثوار طرابلس، كل أعدائه، ومحاسبة كل منهم على فعله بعد العودة القريبة إلى العاصمة طرابلس، قائلا، “وعد من ولد فبراير كل واحد ح يتحاسب علي مافعلوه”.

وجاء توعد “أبو راس” لأعدائها للرد على ما نشره ناصر عمار القيادي في مليشيات بركان الغضب عبر صفحته بفيسبوك حيث قال، “هروب ايوب ابوراس الى تونس عن طريق معبر وازن بعد شطب اسمه من منظومة المطلوبين عبر الحدود من يد خفية والان الدنيا مقلوبة في مديرية امن المنافذ .. إذا حضر الكاش بطل النقاش . المهم الحمد لله على سلامته”.

وقال “أبو راس” في رده على ناصر عمار “ايوب ابوراس اكبر منك ومن اسيادكم مسالة وقت ويرجع كل واحد لحجمه ماهربنا يوم 4.4 نهرب من كمشه فاسدين لو فيهم راجل مش خايفين ويتحالفو كلهم الاشاوس مش يطيحو ايوب ابوراس والله خروجي من طرابلس حفاظا علي الشباب ومنطقتي اهلي وناسي يطمنو في روحهم وقاعد علي قلوبكم منشوري اهو تفكروه كويس مسالة وقت فقط وسترون ما يسركم وعد من ولد فبراير كل واحد ح يتحاسب علي مافعلوه ( رساله الي خونه والي يخدمو من اجل تحالف مصلحه وارضاء اجنداتهم )”، حسب تعبيره.