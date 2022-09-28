الصحة الحيوانية: تشكيل فريق بيطري لمعرفة أسباب نفوق بعض الخيول

أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية، عن مباشرة إدارة الخدمات البيطرية بتشكيل فريق بيطري والمرور على نوداي وإسطبلات الخيل والبدء في برنامج المسح والتقصي..

ويأتي ذلك بعد ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخباراً عن حالات وأعراض تنفسية ونفوق في بعض إسطبلات الخيل، وللتأكد من صحتها أو نفيها.

وتضمنت هذه الزيارة جمع المعلومات وسحب العينات المخبرية على خلفية البلاغات الواردة..

كما قام المركز باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحين التأكيد من الوضع الصحي البيطري ومنها الوقف المؤقت لإعطاء أذونات توريد الخيل، والوقف المؤقت للسباقات وتجمع الخيل، وذلك إلى حين تبين الوضع الوبائي واكتمال الفريق البيطري من عمله وتقييم الوضع الصحي..

وأهاب المركز بالبياطرة المشرفين على النوادي والإسطبلات والعيادات المتخصصة في علاج الخيول ومربي وملاكي الخيل التواصل وإبلاغ المركز عن أى حالات يشتبه بها أعراض مرضية معدية أو وبائية..