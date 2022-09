شركة المياه والصرف الصحي تتوقع حدوث مختنقات وتجمعات مائية عند هطول الأمطار المتوقعة اليوم

ليبيا – توقع مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم توقع حدوث مختنقات وتجمعات مائية عند هطول الأمطار المتوقعة اليوم، وذلك في المناطق التي لا يوجد بها بنية تحتية.

كريم وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أكد أنهم ينتظرون دعم الحكومة للشركة، وذلك وفق اجتماع رئيس الحكومة مع رئيس مجلس إدارة الشركة لحلحلة المختنقات التي تمر بها الشركة.

وأشار كريم إلى أن الحملة التي اطلقتها الشركة لتهيئة وتنظيف غرف مياه الصرف الصحي، وغرف مياه الأمطار وصلت يومها الـ 39 وأصبحت جاهزة لاستيعاب أي كميات من مياه الأمطار.

