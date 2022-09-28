الارصاد: اجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة ورعدية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون غائمة هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين لاخر خاصة على المناطق الممتدة من (شرق طرابلس إلى مصراتة – ترهونة –بني وليد – مسلاتة – غريان – يفرن وغدامس وماجاورها ) يصحبها خلايا رعدية.

ووفقا للتقرير تبقى الاجواء دون تغير على باقي المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تشهد درجات الحرارة زيادة طفيفة على معظم مناطق ليبيا بداية من يوم الجمعة .

والله اعـــــــــــــــلم.