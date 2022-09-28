مجلس نقابات جامعة طرابلس يعلن تعليق الدراسة للعام الجامعي الجديد

أعلن مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس تعليق الدراسة للعام الجامعي الجديد «2022 – 2023»، والذي من المقرر أن يبدأ الأول من أكتوبر المقبل.

وأرجع المجلس تعليق الدراسة إلى عدم البت في طلبات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بحقوقهم، حيث أمهل الجهات ذات العلاقة حتى 31 أغسطس للبت في الأمر، دون أن يتلقى رد، حسب مقطع فيديو للبيان، منشور أمس الثلاثاء على صفحة نقابة أعضاء التدريس بكلية الهندسة بجامعة طرابلس.

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وأشار البيان إلى أن مجلس النقابات يشمل كليات «الهندسة والصيدلة والعلوم والطب البشري والزراعة وتقنية المعلومات والطب البيطري والتربية المدنية والقانون والتقنية الطبية والآداب وطب الأسنان والتربية طرابلس والتربية قصر بن غشير والتربية جنزور».

ولفت المجلس إلى استكمال الاستحقاقات الخاصة بالعام الدراسي السابق، وأنه لن تُتخذ إجراءات بخصوص هذا القرار إلا بالرجوع إلى مجلس النقابات، مذكرا بأن قانون النقابات ينص على «التزام أعضاء هيئات التدريس» بما يصدره من قرارات.