البكوش: هناك توافقًا دوليًا على الأقل دبلوماسيًا فيما يتعلق بمسألة إنجاز الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن هناك توافقًا دوليًا على الأقل دبلوماسيًا فيما يتعلق بمسألة إنجاز الاستحقاق الانتخابي؛ لأن الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، لأن مجلسي النواب والدولة وصلا لنهاية الطريق ولم يستطيعا تقديم شيء، خاصة بعد الفشل الذريع طوال الـ 8 سنوات، مشير إلى أن الجميع متفق أن الانتخابات ضرورية.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن المجتمع الدولي تجاوز المجلسين في 2020 و2021 فمجلس النواب لم يأسس حكومة الوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن الانهيار حدث عندما جاء المبعوث الأممي كوبيتش وأخذ القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات للمجلسين حينها ألغيت الانتخابات وتشكلت حكومة موازية.

وأضاف: “هناك شيء لبعض التوافقات والضغوطات على الجانب المصري والغربي. لا أدري إن كانت هناك ضغوطات على مصر لكن الموقف الأمريكي والبريطاني في صف الانتخابات قبل كل شيء آخر، الألماني يتماشى مع ذلك والإيطالي لا نعلم ما موقفها والفرنسي معروف تابع للمصري ويتماهى معه، هناك مبعوث جديد ويجب أن نضع أمامه خطة تنافس الخطط الأخرى”.

كما أردف: “ليس لدينا خيار إلا تطوير مشروع بديل وإن لم تستطيع تأطير المشروع الجديد سيأطره الآخرون، القضية أن هناك في الغرب الليبي مشاريع للتماهي مع عقيلة صالح وأن نتفق على المناصب السيادية واحد تلو الآخر بطرق مختلفة”.

واعتبر أن الطبقة السياسية غير واعية بلب المشكلة التي تتمثل بغياب المشروع خاصة أنها كسولة ولا تريد أن تقوم بعمل مضنٍ بالتخطيط.

واختتم بالقول: “إن كنا قادرين على الانتقال وفاهمين ماذا يحدث لماذا الناس التي تنتقد لا تجلس وتطور عمل ؟ لأنها تريد عمل ونحن لسنا متعودين على ذلك، لا خطة في السياسة في ليبيا. عمل الطرف الآخر يحدث حقائق في الأرض والمشري مع عقيلة في نفس الموضوع”.

