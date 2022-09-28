ليبيا الان

الشائبي: عدم إعطاء المعلمين استحقاقاتهم المالية سيعرقل التعليم

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال مراقب التعليم لبلدية سوق الخميس مسيحل، عبد الباسط الشائبي: إنّه “قد طال الانتظار لأخذ مستحقاتنا المالية، وهذا من شأنه أن يعرقل عملية التعليم في المنطقة، وجميع المناطق التي لم تصرف لها الأجور”.
وأضاف الشائبي أنّ جميع المطالبات المالية قد تم تسليمها لوزارة التعليم ولم يكن هناك أي نقص في البيانات والإجراءات التي اتبعناها، مشيرًا إلى أنّ هناك معلمين لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاث سنوات ومع ذلك استمروا بالتدريس.
وأعلن الشائبي أنّه إن لم يتم صرف الرواتب في شهر 10 فسيتضامن جميع المعلمين، ويتم إغلاق المدارس والمراقبة.

الوسوم

الشائبي المستحقات ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك