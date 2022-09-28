دعوة الكوني لرئاسة مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل

أخبار ليبيا 24

دعا الاتحاد الأوروبي عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رسميًا لرئاسة “مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل” المزمع عقده خلال نوفمبر المقبل بالعاصمة التونسية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، سلم الدعوة الرسمية إلى الكوني، كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود “يوبام – ليبيا”، نتالينا سيا، وذلك خلال استقبالهما في العاصمة طرابلس الثلاثاء.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المؤتمر المرتقب هو الإقليمي الأول من نوعه، لتكثيف التعاون بين دول المنطقة لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

لافتا إلى أن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود “يوبام – ليبيا”، نتالينا سيا التي طرحت مبادرة الاتحاد الأوربي بشأن التعاون عبر الحدود ومنطقة الساحل أشادت بجهود الكوني في هذا الشأن، واصفة إياها بالجهد النموذجي.

وأشارت سيا إلى زيارات الكوني الواسعة إلى دول الجوار الليبي، بحثًا عن حلول ناجعة لمختلف الإشكاليات التي تهدد استقرار الجنوب الليبي ومناطق الجوار، والانتهاء لطرح مشروعه الاستراتيجي باتجاه الحلول الممكنة في هذا الاتجاه في العاصمة الأوربية بروكسل.

واعتبرت رئيسة بعثة المساعدة الأوروبية في إدارة الحدود أن جهد الكوني يؤكد على أهمية التعاون الإقليمي المشترك، وتفعيل الاتفاقات السابقة بين دول الجوار.

لافتة إلى أن الحل الجذري لمختلف الإشكاليات التي تهدد الأمن الليبي والأفريقي وبالتالي الدولي، إنما يتأتى عن حل تكاملي؛ دولي وإقليمي ومحلي، تلعب فيه ليبيا دورًا محوريًا قد ألهم التفكير الأوربي في هذا الصدد.

وقالت سيا إن الاستراتيجية الأوروبية، تأتي استجابة لطروحات الكوني، وقد توجهت نحو الأخذ في الاعتبار أهمية وضرورة تطوير البُعد الإقليمي للنظر في أمور المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا. بالإضافة إلى نهج سياسات أكثر شمولية وسياقية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الهجرة عير الشرعية أو الإرهاب.

من جانبه، أوضح سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أن ما يقصده الاتحاد الأوربي لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، “ليس نهج سياسات القطع والفصل بين دول الجوار، بل خلق صيرورة حيوية تتحول فيها الحدود إلى رمز للربط والجمع كما أوضح الكوني في مناسبات عدة”.

وأضف ساباديل أن أهداف المؤتمر المرتقب بالعاصمة التونسية “إنما تذهب وفق ذلك إلى بلورة الاحتياجات الأساسية التي ستساهم في خلق هذه الصيرورة. وتحديد طبيعة البرامج التنموية على أطراف الحدود المشتركة، التي من شأنها أن تقود للاستقرار في المناطق الجهوية وفي المنطقة بشكل عام”.

من جانبه، أكد الكوني أن تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل من شأنه دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار في الجنوب الليبي، ومكافحة الإرهاب والجرائم الحدودية. وقال “إن بُعد عواصم الساحل عن مراكز الشمال، كما بعد الجنوب الليبي عن مركز السلطة المركزية، قد ترك هذه المناطق الحدودية ساحة لمختلف أشكال الاجرام العابر للحدود”.