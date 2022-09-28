بلحاج: أدعو الله أن يجزّي “القرضاوي” خير الجزاء على ما قدمه من عطاء

علق عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب- على وفاة الإخواني يوسف القرضاوي الرئيس السابق لما يعرف «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذراع الدينية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: “أدعو الله أن يجزّي «القرضاوي» خير الجزاء على ما قدمه من عطاء”.

وقال بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي:”تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة العالم العلم شيخ الوسطية الدكتور يوسف القرضاوي – رحمه الله تعالى”.

وتابع؛ “عزاؤنا ‘لى أسرة العلامة الشيخ يوسف وإلى تلاميذه ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته، وأن ينفع بعلمه وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدمه من عطاء وما كتبه من مؤلفات تزخر بها المكتبة الاسلامية”.