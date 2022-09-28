وفاة الكاتب عضو المجلس الوطني الانتقالي المختار الجدال

توفي الكاتب الليبي المختار صالح الجدال، عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا فجر اليوم الأربعاء بمدينة بنغازي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أكده أقاربه وأصدقاؤه.

الجدال هو كاتب، وباحث ولد بمدينة العجيلات سنة 1957 حاصل على ماجستير في التاريخ، ومارس التدريس في عدد من الجامعات الليبية.

كتب الجدال عددا من الأبحاث والدراسات منها «الطرق الصوفية ومقاومة الاستعمار.. الطريقة السنوسية نموذج »، و«المرابطية في عهد الدولة العثمانية»، و«الصحافة الليبية والحرب العربية الإسرائيلية.. جريدة الحقيقة نموذج»، و«بلدة العجيلات في العهد الملكي».

ونشر المختار الجدال عددا من المقالات في السياسة والتاريخ بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية، وله إصدارات أدبية منها مجموعة قصصية «ثمة موت في تقاسيم الوجه»، ورواية «عيشة».

قبل وفاته بساعات نشر الجدال على صفحته بـ«فيسبوك» صورا لزيارته لضريح شيخ الشهداء عمر المختار رفقة مندوب ليبيا الأسبق بجامعة الدول العربية، السفير عاشور بوراشد، حيث كتب تدوينه جاء فيها: «صباح اليوم الثلاثاء 27/ 9 كنت على موعد مع الأستاذ عاشور بوراشد لزيارة الرمز التذكاري لضريح شيخ الشهداء عمر المختار.