بلها: البرلمان والدولة يوظفان الصراع القائم بينهما حول القاعدة الدستورية وغيرها لإطالة وجودهما

ليبيا – قال رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة من قبل حكومة تصريف الأعمال أشرف بلها إن مجلسي النواب والدولة يوظفان الصراع القائم بينهما حول القاعدة الدستورية وغيرها لإطالة وجودهما وإظهار أنهما يتحكمان بخيوط اللعبة.

بلها وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أضاف: “تأكدنا بشكل مباشر أن المجلسين لم يقتربا أبدًا من التوافق وأن التسريبات عن قرب التوافق وبقاء مادة أو مادتين فقط، هو لتخفيف الغضب الشعبي الذي يزداد ضدهما”.

