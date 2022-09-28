المنفي يصل مطار معيتيقة قادما من نيويورك

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس قادما من نيويورك.

وشارك المنفي في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما التقى على هامش الزيارة، عدة مع الرؤساء والقادة، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

كلمة المنفي في الجمعية العامة

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد المنفي على أن التدخل الخارجي السلبي لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين، ولا يزال يعيق التقدم السياسي، مؤكدا أن «المجلس الرئاسي ملتزم بدوره المرسوم، وفق الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السلطة العليا في البلاد، ويمثل وحدتها محليا ودوليا وقيادة القيادة العليا للجيش الليبي».

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وقال إن المجلس الرئاسي «يدعم الجهود التي أفضت إلى استئناف النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا لما يحققه من مصالح وطنية واستقرار في الأسواق الدولية، مؤكدا أن «المسؤوليات تحتم على المجلس الرئاسي العمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز».