ضبط شخصين ابتزا فتاة ماليا بنشر صورها في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، القبض على متهمين بابتزاز فتاة في طرابلس وطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد إلى مركز شرطة طرابلس معلومات تفيد بقيام أشخاص بالاتصال بفتاة وتهديدها وابتزازها بهدف إرغامها على دفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأسفرت جهود فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس عن القبض على المدعوين «م.ج.أ» و«ج.أ.أ.ي» على متن سيارة من نوع «تويوتا 24» معتمة الزجاج دون لوحات وبحوزتهما رشاش «بي كي تي» بداخلة 90 طلقة وكذلك مسدس تركي بداخله طلقتين، إضافة إلى جهاز هاتف نقل استعمل في عملية الابتزاز.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بما نُسب إليهما في الواقعة وتقرر إحالتهما إلى مركز شرطة طرابلس رفقة المضبوطات وذلك من حيث الاختصاص.