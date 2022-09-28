مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس يُعلق الدراسة للعام الجامعي الجديد

العنوان-طرابلس

أعلن مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس تعليق الدراسة للعام الجامعي الجديد “2022 – 2023″، والذي من المقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وقال المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن تعليق الدراسة يرجع إلى عدم البث في طلبات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بحقوقهم، حيث أمهل الجهات ذات العلاقة حتى 31 أغسطس للبت في الأمر، دون أن يتلقى رد.

وقال البيان أن مجلس النقابات يشمل كليات “الهندسة والصيدلة والعلوم والطب البشري والزراعة وتقنية المعلومات والطب البيطري والتربية المدنية والقانون والتقنية الطبية والآداب وطب الأسنان والتربية طرابلس والتربية قصر بن غشير والتربية جنزور”.

مشيرا إلى استكمال الاستحقاقات الخاصة بالعام الدراسي السابق، وأنه لن تُتخذ إجراءات بخصوص هذا القرار إلا بالرجوع إلى مجلس النقابات، مذكرا بأن قانون النقابات ينص على “التزام أعضاء هيئات التدريس” بما يصدره من قرارات.