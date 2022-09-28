الحاجي: إهمال ديوان المحاسبة للرقابة هو سبب الفساد

الوطن|رصد

قال الناشط السياسي، أحمد الحاجي، إنّ إهمال ديوان المحاسبة للرقابة هو ما تسبب بهذا الفساد الكبير، فهو المسؤول الأول عن ذلك، حيث إنّ من واجباته فحص أنظم الرقابة الداخلية والتحقق منها.

وأضاف الحاجي عبر صفحته على الفيسبوك أنّ مهمة ديوان المحاسبة عند ملاحظة أي إهمال أو إهدار لأموال الدولة هي التوصية بإيقاف متقلدي هذه المناصب عن الاستمرار في وظائفهم، وإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة بالتحقيق في إهدار الأموال.

وأكّد الحاجي أنّ “تمرير تقرير ديوان المحاسبة في هذا التوقيت يعتبر مسيّسًا، وما خفي أغظم”، مشيرًا إلى أنّه كان يجب على ديوان محاسبة ضبط وإبعاد أي مراقب مد يده مخالفاً للقانون، فلولا التهاون لم اوصلت الجرائم في التقرير والفساد إلى هذا الحد.