المحجوب: رحم الله مختار الجدال كان مؤمنا بأن الحل في المؤسسة العسكرية 

نعى مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، الكاتب وعضو المجلس الانتقالي السابق مختار الجدال، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء إثر سكتة قلبية.

وقال «المحجوب» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “ننعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المناضل والكاتب الدكتور مختار الجدال الذي وافاه الأجل إثر سكتة قلبية، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع؛ “ونسأله تعالى أن يتقبله برحمته كما نتقدم لأسرته ولكل محبيه بخالص التعازي في هذا المصاب الجلل”.

وأردف المحجوب؛ “رحم الله مختار الجدال الذي كان يمنّي النفس بالعودة لبيته في طرابلس وقد كان يمنّي نفسه بأن يرى وطنه حرا مستقلا، ولكن إرادة الله لم تشأ ذلك وهو حي بيننا، كان مؤمنا بأن الحل والخلاص في المؤسسة العسكرية حتى تؤمن الوطن وتقضي على كل أسباب الفوضى. اللهم اغفر له وتقبله”.