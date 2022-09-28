المنفي يصل مطار معيتقة قادماً من نيويورك

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء أرض الوطن، قادماً من نيويورك، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وكان في استقباله بمطار معيتيقة الدولي، نائبا المجلس، عبد الله اللافي، وموسي الكوني، ورئيس الأركان العامة، فريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركانات، ورئيس جهاز المخابرات العامة، فريق أول حسين العائب، وعدد من ضباط الجيش الليبي.

وكان المنفي ، قد التقى على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدداً من الرؤساء والملوك وقادة الدول، وذلك في إطار الدعم الدولي للملف الليبي، والتعاون الثنائي بين ليبيا والعديد من دول العالم.