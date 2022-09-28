«أوسعوه ضربا».. أصحاب محال في طرابلس يمسكون بسارق مسلح

أوقف أعضاء التحري مركز شرطة الغربي بالعاصمة طرابلس سارقًا مسلحًا بعدما تمكن الأهالي من الإمساك به.

وحدثت الواقعة في شارع المختار، حينما سمع أصحاب المحال استغاثة أحدهم، ولدى التوجه إلى محله، وجدوا لديه السارق، فأوسعوه ضربًا، قبل أن يسلموه لرجال الشرطة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

المتهم نقل إلى المستشفى

ونُقل المتهم إلى أقرب مستشفى لإسعافه، وبعد تلقيه العلاج، أُعيد إلى مركز الشرطة، وفق البيان.

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واعترف في التحقيقات بتورطه في جريمة سرقة محل آخر في عين زارة، ثم اتُخذت الإجراءات القانونية معه وأُحيل موقوفًا إلى النيابة العامة.