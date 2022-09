ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إنّ استدعاء الحكومة المكلفة من النواب مطلب شرعي للمجلس للاستماع إليها‎.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” طالب بخفض سعر صرف الدولار، مؤكدًا أنه لاتوجد فائدة من زيادة المرتبات مع زيادة سعر الصرف‎.

