السفير الأمريكي: يجب توزيع الموارد الليبية بشكل عادل

الوطن|رصد

أكد مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة، مشددا على الدور المهم للديوان في مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة لكشف الفساد.

جاء ذلك خلال إطلاق مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة بالعاصمة التونسية، بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية، والمجمع الدولي والعربي للمحاسبين القانونيين.

وأضاف نورلاند أن توزيع الموارد الليبية بشكل عادل هو هدف مهم للولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن الحاجة إلى مراجعات محاسبية قوية بعد استئناف إنتاج النفط وما يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام.

وجدد نورلاند مساندة بلاده لجهود مناهضة الفساد في نظام الحوكمة وتوحيد المؤسسات الليبية، مؤكدا تقديم مساعدات تقنية لممارسات المحاسبة.